Первая леди США Мелания Трамп активно выполняет свои обязанности, ведь в таком статусе она пробудет еще совсем недолго. Во время каждого публичного выхода Мелания демонстрирует безупречный вкус в одежде.

Первая леди стала участницей ежегодной благотворительной акции "Игрушки для малышей" на базе Анакостия-Боллинг в Вашингтоне. Мелания Трамп вручила подарки детям, родители которых не могут купить им презенты на новогодние праздники из-за трудного финансового положения.

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Кроме распределения подарков, Мелания Трамп еще нарисовала открытки для военнослужащих, которые сейчас находятся далеко от дома, а также для семей военных.

Образ Мелании Трамп

Как всегда, супруга президента выглядела непревзойденно. Она предстала перед камерами в молочном свитере с высокой горловиной, теплом темно-синем жакете от Ralph Lauren. Такой верх женщина соединила с белыми укороченными брюками. Стильный look красотка дополнила клетчатыми туфлями-лодочками на каблуке от Manolo Blahnik.

Волосы Мелания уложила в аккуратные локоны, а на лице сделала любимый smokey eyes макияж. Поскольку в мире до сих пор продолжается пандемия коронавируса, то Трамп довершила образ защитной маской белого цвета. Она сняла этот аксессуар лишь для того, чтобы сделать фотографию.



Мелания Трамп в белых брюках и синем жакете / Фото Getty Images