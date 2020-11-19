Американская актриса и модель Эмили Ратаковски беременна первенцем. Но даже в особом состоянии она не прекращает позировать перед камерами в откровенном наряде и щеголять своими пышными формами.

29-летняя красавица присоединилась к числу тех знаменитостей, которые объявили о беременности на карантине. На личной странице в инстаграме Эмили поделилась с 27-миллионной аудиторией подписчиков серией фотографий, где показала обнаженный беременный животик.

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Будущая звездная мамочка устроила маленькую фотосессию во время отдыха на солнышке и чтения книги. Она предстала перед камерой в топе и брюках белого цвета. Верх наряда красиво подчеркнул пышный бюст Ратаковски и взбудоражил воображение ее поклонников.

Поскольку на улице было жарко, Эмили решила прикрыть голову большой широкополой шляпой. Также среди аксессуаров ее look дополняли золотые серьги-кольца и массивная подвеска. Волосы модель уложила ровно, а на лице сделала макияж в нюдовых оттенках, которым подчеркнула натуральную красоту.

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