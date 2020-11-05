5 ноября на экраны вышел долгожданный фильм режиссера Валентина Васяновича "Атлантида". Лента будет содержать не только кадры опустошенного войной Донбасса, но и эротическую сцену.

В интервью "Укринформу" режиссер признался, что зрители увидят в фильме "Атлантида" очень откровенную сцену. Поскольку ленту хотели создать как можно правдивее, пикантные кадры не стали вырезать из нее.

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Валентин Васянович признался, что сначала не думал делать акцент на отношениях главных героев Кати и Сергея. Однако уже во время съемок "Атлантиды" понял, что без этого не обойдется, поэтому фильм дополнили еще и откровенной сценой секса в машине.

"Сначала я вообще думал снять достаточно сдержанный, жесткий и беспросветный фильм, без любви и без отношений. Но эта история не работала, я был вынужден больше развить линию отношений, что и привело к этой сцене... Можно было бы обрезать эту сцену, оставить дождь, дворники моют окно, герои просто целуются ... это было бы очень поэтично, но мы должны идти до конца, потому что поэтика – это классно, но наш фильм не такой", – рассказал режиссер.

Вошли пикантные кадры и в официальный трейлер.

"Атлантида": смотрите трейлер к фильму

В то же время Валентин Васянович признался, что этот этап съемок был для него настоящим вызовом. Однако режиссер все же сумел передать не только эротическое содержание, но и атмосферу.

Эротическая сцена для меня всегда вызов, и интересно было ее сделать такой, именно в такой атмосфере, в такой ситуации,

– добавил он.

Что известно о фильме "Атлантида"

Лента "Атлантида" является украинской антиутопией, которая привлекла внимание всех киноманов. По сюжету, в 2025 году Украина побеждает Россию в долгосрочной войне и возвращает свои оккупированные территории. Однако после боевых действий территория Донбасса стала непригодной для жизни, поэтому целые бригады ведут работы, чтобы восстановить земли. Среди них – металлург Сергей и Екатерина, которая участвует в эксгумации тел погибших воинов. На фоне разрухи эта пара влюбляется.

Главные роли в "Атлантиде" сыграли непрофессиональные актеры, что было изначально задумано. Валентин Васянович признался, что во время съемок часто прислушивался к их советам и делал все для того, чтобы каждый кадр был очень реалистичным.

"Андрей Римарук был на войне разведчиком, сейчас работает в фонде "Вернись живым". Он большую часть времени проводит на востоке Украины, знает всех военных, а все военные знают его. Так же и Людмила Билека, и Василий Антоняк были на войне. У нас снимались настоящие военные, настоящие члены организации "Черный тюльпан". Все настоящие, все играли сами себя, даже судмедэксперт города Днепра. Он роскошно сыграл!" – отметил Валентин Васянович.



Главные актеры фильма "Атлантида" / Фото Планета кино