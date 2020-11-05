5 листопада на екрани вийшов довгоочікуваний фільм режисера Валентина Васяновича "Атлантида". Стрічка міститиме не тільки кадри спустошеного війною Донбасу, але й еротичну сцену.

В інтерв'ю "Укрінформу" режисер зізнався, що глядачі побачать у фільмі "Атлантида" дуже відверту сцену. Оскільки стрічку хотіли створити якомога правдивішою, пікантні кадри не стали вирізати з неї.

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Валентин Васянович зізнався, що спершу не думав робити акцент на стосунках головних героїв Каті та Сергія. Однак вже під час зйомок "Атлантиди" зрозумів, що без цього не обійдеться, відтак фільм доповнили ще й відвертою сценою сексу в машині.

"Спочатку я взагалі думав зняти досить стриманий, жорсткий і безпросвітний фільм, без кохання і без стосунків. Але ця історія не працювала, я був вимушений більше розвинути лінію стосунків, що й привело до цієї сцени… Можна було б обрізати цю сцену, залишити дощ, двірники миють вікно, герої просто цілуються… Це було б дуже поетично, але ми мусимо йти до кінця, бо поетика – це класно, але наш фільм не такий", – розповів режисер.

Увійшли пікантні кадри і до офіційного трейлера.

"Атлантида": дивіться трейлер до фільму

Водночас Валентин Васянович зізнався, що цей етап зйомок був для нього справжнім викликом. Однак режисер все ж зумів передати не тільки еротичний зміст, але й атмосферу.

Еротична сцена для мене завжди виклик, і цікаво було її зробити такою, саме в такій атмосфері, у такій ситуації, – додав він.

Що відомо про фільм "Атлантида"

Стрічка "Атлантида" є українською антиутопією, яка привернула увагу всіх кіноманів. За сюжетом, у 2025 році Україна перемагає Росію у довготривалій війні та повертає свої окуповані території. Однак після бойових дій територія Донбасу стала непридатною для життя, тому цілі бригади ведуть роботи, аби відновити землі. Серед них – металург Сергій і Катерина, яка бере участь в ексгумаціях тіл загиблих воїнів. На фоні розрухи ця пара закохується.

Головні ролі в "Атлантиді" зіграли непрофесійні актори, що було від початку задумано. Валентин Васянович зізнався, що під час зйомок часто дослухався до їхніх порад та робив все для того, щоб кожен кадр був дуже реалістичним.

"Андрій Римарук був на війні розвідником, зараз працює у фонді "Повернись живим". Він більшість часу проводить на сході України, знає всіх військових, а всі військові знають його. Так само й Людмила Білека, і Василь Антоняк були на війні. У нас знімалися справжні військові, справжні члени організації "Чорний тюльпан". Всі справжні, всі грали самі себе, навіть судмедексперт міста Дніпра. Він розкішно зіграв!" – зазначив Валентин Васянович.



Головні актори фільму "Атлантида" / Фото Планета кіно