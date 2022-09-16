Астролог назвал женщин, за которыми убиваются мужчины

Женщины достаточно магнетические, поэтому не только могут привлечь мужчин, но и сделать все для того, чтобы они бегали за ними, пока не завоюют. К привлекательным телесно и духовно женщинам относятся Козероги, Весы и Раки.

Элегантные, уверенные в себе и амбициозные женщины всегда были объектом восхищения мужчин, пишет 24 канал.

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К магнетическим женщинам, которые притягивают мужчин, относятся женщины, рожденные под знаком Козерогов, Весов и Раков.

Козероги

Женщины, рожденные под Созвездием Козерогов, притягивают взгляды мужчин своим внешним привлекательным видом и женственностью. Они очень нежные, добрые, искренние и верные своему партнеру. Несмотря на свою хрупкость, Козероги знают, какого мужчину хотят видеть рядом с собой, поэтому лицам мужского пола нужно отвечать всем требованиям избранницы.

Весы

Девушки, рожденные под Созвездием Весов часто купаются во внимании мужчин. Они очень привлекательны, поэтому чувствуют уверенность в себе, а к таким женщинам мужчины в первую очередь обращают внимание. Улыбающиеся Весы с чувством юмора привлекают гораздо больше в свою жизнь мужчин, чем те, кто всегда мрачен и недоволен.

Раки

Таких женщин всегда окружают вниманием и цветами, уделяют им время и выполняют все капризы. Мужчины впадают по такой роковой красавице. Женщины-Раки умеют себя правильно приподнять и восхищают мужчин своей не по годам мудростью и благоразумием.