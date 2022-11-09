Их все боятся: астролог назвал очень злых знаков Зодиака

Астролог рассказал о знаках Зодиака, которые достаточно агрессивны и злы. Они часто недовольны своими родными, друзьями или коллегами. Очень злыми знаками Зодиака являются Весы, Козероги и Овны.

В повседневной жизни эти знаки Зодиака постоянно проявляют свою злобу и агрессию, пишет 24 канал . Они всегда найдут вещи, к которым могут прикопаться и сделают виновных всех, кроме себя самих.

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Весы

Весам присущи такие черты характера, как доброта, лояльность, легкость и дружелюбие. Они очень строги и хотят, чтобы все было только по их правилам. Их характер отличается злопамятностью, а еще в общении они часто не подбирают слова.

Козероги

В определенные моменты Козероги могут быть мстительными и сделать все для того, чтобы не дать другим чувствовать моменты счастья. Кроме своей злобы эти представители знака очень ревнивы, так что их половинкам приходится нелегко.

Овны

Овны очень упрямы, поэтому после ссоры они никогда не идут первыми на перемирие. Всем своим существом они будут показывать другим нелегкий характер и добиваться того, чтобы за ними бегали. Они любят обращать на себя внимание и иногда напоминают незрелых детей, хотя сами находятся во взрослом возрасте.