Машина остается мне, – Тринчер рассекретила, был ли у нее брачный контракт с Волошином
Источник:"Экзамен"
Украинская певица Анна Тринчер, которая недавно разошлась с блогером Александром Волошином, рассказала, был ли у них брачный контракт. Артистка поделилась, как они разделяют общее имущество.
Стало известно, что инициатором развода стал именно Волошин. По словам Анны, она до последнего надеялась, что отношения получится спасти. В течение сложного периода с Александром, она посетила 5 психологов для того, чтобы понять, что делает не так. Девушка даже начала курить из-за стресса.
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Анна Тринчер сообщила, был ли у нее с Волошином брачный контракт
Певица призналась, что перед женитьбой она заключила с Александром Волошином брачный контракт. Поэтому вопрос, как поделить имущество, у них не поднимался. Пара имела партнерские отношения, поэтому все поделили честно.
У нас были партнерские отношения. И в брачном контракте было сказано, что все, что на мне – остается мне. И все, что на нем – остается на нем. При подписании договора о разводе мы просто ставим галочку, что нет никаких имущественных претензий друг к другу. Саша мне подарил машину, и эта машина остается мне, а его машины – ему. Совместную недвижимость мы не нажили. Все продумано,
– рассказала она.
Однако Тринчер отметила недостаток в брачном контракте, который ей не совсем понравился. Он касался раздела имущества мужчины после развода. По словам Анны, этот момент можно продумать по-другому.
Я говорила Саше, что не хочу много работать, и хотела бы, чтобы большую часть моей жизни он удерживал. Я буду зарабатывать и буду иметь свою финансовую подушку, и я буду заниматься своей карьерой. Но не хочу, например, делать много рекламы или могу отказаться от концерта, когда нет настроения. И еще хочу поехать, например, на Бали и серфить. В этот момент я не зарабатываю деньги. То есть когда мы расстаемся, у меня нет ничего, потому что я серфила на Бали. Поэтому, когда ваш мужчина вас обеспечивает или частично или полностью, это нужно продумать и обсудить с ним. Например, что его имущество вы делите,
– отметила звезда.
Интервью Анны Тринчер: смотрите видео онлайн
О разводе Тринчер и Волошина
- В конце ноября пара объявила о разводе. Они распространили откровенное видео под названием "Мы разводимся!", где обсудили свои отношения и решение завершить брак. Стало известно, что проблемы в отношениях начались около полугода назад. Они до последнего пытались сохранить семью и даже обращались к семейному психологу.
- С видео можно понять, что большую роль в проблемах с отношениями сыграл диагноз депрессия, который был поставлен Александру. По словам Волошина, Аня пыталась поддержать, когда ему было плохо. Однако сам парень не принимал этого и наоборот отворачивался от нее, чем делал очень больно.
- Из-за такого неожиданного заявления о разводе поклонники начали предполагать, что в их отношениях произошло измена. Однако Анна отметила, что они некоторое время пытались работать над отношениями. По словам артистки, измены не было, и это "гадкие слухи".
- Недавно Александр сообщил, что они с Анной еще не развелись официально. Однако скоро они поедут в ДРАЦС, где подадут документы на расторжение брака.