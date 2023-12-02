Телеведущий Андрей Бедняков в инстаграм-сториз обнародовал фото нарисованного от руки билета. Он воспроизвел снимок билета Алексея Потапенко, но только заменил Дубай на Николаев.

К слову Я сын Ирины Горовой, – 15-летний Андрей Потапенко откровенно рассказал, где хотел бы жить

Сверху билета шоумен не забыл дописать business, что указывает на полет бизнес-класса. По сути, как это сфотографировал и Потап.

Всем хорошей субботы,

– подписал фото Андрей Бедняков.

Бедняков потролил Потапа / Фото из инстаграма звезд

Потап уехал в Майами

В этот день рэппер и продюсер Потап похвастался, что едет из Майами в Дубай. Он поздравил город с днем рождения и напомнил о том, что многие украинские компании ищут там путь для развития.

Так случайно произошло, что я лечу в Дубай в день 52-летия этого невероятного города. Многие украинцы работают в Жемчужине Востока. Мы одни из них. Мы работаем как на шоу-бизнес/рекламной территории, так и на технологическом участке рынка. Конечно – это будет рабочая поездка со встречами, записями и съемками,

– заявил Потап.



Потап едет в Дубай / Фото из инстаграма Потапа

В комментариях немало комментариев с негодованием. Пользователи осудили Потапа за то, что он находится за границей. Также есть комментарии и с поддержкой. Предполагаем, что продюсер удаляет некоторые комментарии.



Скриншот из инстаграма