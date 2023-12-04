После заявления о разрыве: Александр Волошин признался, развелся ли с Анной Тринчер официально

На днях Анна Тринчер и Александр Волошин ошеломили поклонников новостью о разрыве через год после свадьбы. Теперь мужчина рассказал, развелись ли они с любимой официально.

Оказывается, по документам супруги до сих пор вместе. Впрочем, вскоре они поедут в ЗАГС, где подадут документы на расторжение брака.

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Волошин рассказал, развелись ли они с женой официально

Оказывается, после новости о разводе многих фанатов интересовался вопрос, развелась ли пара официально. На днях Александр рассказал все детали. Он объяснил, что пока они с Анной еще не подали документы на расторжение брака, но должны сделать это 7 декабря.

Официально мы еще не развелись. Но через несколько дней должны это сделать,

– подчеркнул блогер.

Развелись ли Тринчер и Волошин официально: Скриншот из инстаграмм-сторис

Отношения Тринчер и Волошина