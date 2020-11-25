Известный украинский певец Александр Пономарев в новом интервью откровенно рассказал о личной жизни. Он признался о том, что бывшая возлюбленная дважды его предала, поэтому ему пришлось самостоятельно воспитывать дочь.

Александр Пономарев нечасто делится информацией о своей личной жизни. Ранее признавался, что это сложные для него вопросы. Впрочем, для интервью программе "Кофе с перцем" артист рассказал о его бывших любимых.

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Измены Елены Мозговой

Александр Пономарев встречался с Еленой Мозговой около 10 лет, но не женился. После стольких лет певец узнал, что любимая ему изменяет. По его словам, он простил первый раз, но впоследствии произошел и второй. В те времена ходили слухи, что Елена закрутила роман с бывшим гражданским мужем и продюсером певицы Гайтаны Эдуардом Климом. Артист подтвердил, что бывшая пассия была в него влюблена, но отметил, что не знает, изменяла ли она именно с ним.

Мне казалось, что я мог простить, поэтому я пошел навстречу и начал заставлять себя простить, забыть этот первый вариант. Но случился второй раз, поэтому я понял, что если так, то будет и третий,

- рассказал Александр Пономарев.

После разрыва отношений с Еленой, общая дочь Евгения переехала жить к отцу, хотя сначала была с мамой. Александр признался, что воспитывать дочь самостоятельно ему было очень тяжело: не хватало женской помощи.

"Я помню эти моменты, когда я в Америке в магазине женского белья выбираю первые бюстгальтеры для Жени по вайберу. И она мне говорит о каких-то чашечках, о размерах... То есть, женщина должна участвовать в таких вещах. Я знаю теперь все стадии пубертатного периода у женщины", – поделился артист.

Брак с Викторией Мартынюк

В 2006 году Александр женился на студентке Виктории Мартынюк, которая моложе его на 13 лет. Она родила певцу сына. Артист отметил, что такая разница в возрасте его не пугала. С любимой вместе они прожили 6 лет, но расстались из-за странного ультиматума, который поставила перед Александром Виктория. Пономарев признался, что никогда не поднимал на нее руку и не изменял, о чем часто говорила Мартынюк после свадьбы.

Когда мне задали вопрос: "Или Женя, или я – то есть, давай Женю в школу благородных девиц отдадим в Вышгород", ясно, что я ответил: "Жену я выбрать могу, а дочь – нет". Но здесь – глобальное несовпадение. Такое бывает в жизни. Слишком переоценил свои возможности относительно того, что смогу как-то воспитать человека для отношений,

- рассказал Александр Пономарев.

Смотрите интервью с Александром Пономаревым онлайн: