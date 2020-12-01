Известная канадская киноактриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендером. Она сменила имя на Эллиот Пейдж и попросила обращаться к ней в мужском роде.

Об этом актриса сообщила на личной странице в Инстаграме, написав содержательный пост поклонникам. Теперь Эллен Пейдж является трансгендером, его зовут Эллиот, и обращаться к нему следует местоимением "он".

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Привет друзья. Я хочу рассказать вам, что я трансгендер, ко мне следует обращаться как "он", а зовут меня Эллиот. Мне повезло, что я могу написать это. Что я достиг этого момента в своей жизни. Также я прошу терпения,

– написал актер на своей странице.

Он отметил, что хотя и рад тому, что это произошло, актер все-таки боится, несмотря на свою славу и привилегии. Эллиот объяснил, что не хочет попасть под волну "шуток", осуждения, ненависти и насилия.

Трансгендер добавил, что статистика дискриминации до сих пор остается ужасной, в мире распространено жестокое отношение к таким людям, как он. Только в 2020 году были убиты 40 трансгендеров. Эллиот отметил, что будет делать все, чтобы изменить мир к лучшему.

"Мне нравится, что я трансгендер. И нравится, что я странный. И чем больше я сближаюсь с собой и понимаю, кто я на самом деле, тем больше расцветает мое сердце. Всем транссексуалам, которые ежедневно сталкиваются с преследованиями, ненавистью к себе, издевательствами и угрозой насилия: я знаю о тебе, я люблю тебя и сделаю все, чтобы изменить этот мир к лучшему", – закончил Эллиот Пейдж.

Эллиот Пейдж – известный канадский актер. Он получил известность за роль в фильме "Джуно", который был номинирован на Оскар и «Золотой глобус". Кроме этого, актер играл в фильме Кристофера Нолана "Начало" и известном сериале "Академия Амбрелла" от Netflix.