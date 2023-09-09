Какой сегодня, 9 сентября, праздник – что нельзя делать сегодня

9 сентября в церковном календаре – день памяти святых Иоакима и Анны. Сегодня отмечают День украинского кино. Приметы и запреты на сегодняшний день узнавайте дальше.

9 сентября христиане чествуют святых супругов – Иоакима и Анну. О родителях Пресвятой Богородицы церковь вспоминает сразу после праздника ее Рождества. 24 Канал.

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Иоаким и Анна были благочестивым супругом, но не имели детей. Тогда считали, что их наказал Бог. Иоаким решил поэтому пойти в пустыню, где отмаливал грехи. На 40 день поста ему явился ангел, возвестивший, что они станут родителями. У них родилась дочь, которую назвали Марией.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено конфликтовать и сплетничать.

Нельзя отказывать гостям.

Сегодня лучше не употреблять алкоголь.

Нельзя брать деньги взаймы.

Приметы на 9 сентября

Рябина уродила хорошо – до дождливой осени, морозной зимы.

Ива сбросила листья – зима будет ранней.

Листья из вишни не опали – до теплой погоды.

Появились комары – зима не будет холодной.

9 сентября празднуют Яким, Александр, Алексий, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Феодосий, Феофан, Харитон.



День украинского кино / Фото Unsplash

День в Украине и мире

День украинского кино. Этот праздник для всех работников кинематографа каждый год отмечают во вторую субботу сентября. В Украине первый киносеанс прошел в 1896 году.

День тестировщика. Это профессиональный праздник тестировщиков. В этот день в компьютере впервые возникла ошибка – насекомое залетело в реле. Ошибку зафиксировали, как в первый раз, когда обнаружили насекомое – bug. С тех пор ошибки называют "багами".

Международный день красоты. В этот день принято проводить разнообразные конкурсы красоты и вспоминать о бьюти-индустрии. Но стоит помнить, что красота – социальный конструкт, каждый человек в мире красив.