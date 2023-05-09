Какой церковный праздник 9 мая – что нельзя делать, этот день в Украине

9 мая в Украине будут впервые праздновать День Европы. Христиане чтят память священномученика Василия. Больше об этом дне и что нельзя делать – читайте дальше.

9 мая в церковном календаре – день памяти священномученика Василия, передает 24 Канал. Он был епископом города Амасия, занимался тем, что защищал христиан и обращал язычников.

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В то время правителем был император Лициний. Он как бы влюбился в служанку своей жены Глафиру и даже хотел жениться. Но Глафира рассказала хозяйке обо всем. Чтобы защитить девушку, жена императора отправила ее к епископу Василию в Амасию. Он приютил служанку.

Когда в Амассии начали строить новый храм, Глафира решила попросить помощи у царицы. Но письмо попало к императору. Он приказал доставить к нему и Василия, и Глафиру. Лициний погубил девушку и приказал Василию отречься от веры. Священномученик не сделал этого, потому тоже погиб.

Что нельзя делать сегодня

День считается неудачным для любовных союзов: брака, помолвки, сватовства – жизнь будет неудачной.

Нельзя стричь волосы – можно поссориться с родными.

Уборку лучше перенести на другой день – сегодня это к ссорам с родней.

9 мая нельзя быть наедине.

Приметы на 9 мая

Сегодня все еще лежит снег – лето будет жарким.

На Глафире морозный день – морозы будут еще неделю.

Не видно верхней части облаков – до проливного дождя.

Слышна ковка кукушки – скоро потеплеет.

День в Украине и мире

9 мая празднуют Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира.

День Европы. 8 мая президент Владимир Зеленский ввел новый праздник, который будет отмечать каждый год с Европейским союзом. Ранее его праздновали в третью субботу мая: проводили мероприятия, концерты, строили "Европейский городок". Празднование Дня Европы – символ единства, приближающего к миру в Украине.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Событие было основано в 2016 году на замену советскому Дню победы. Этот день тоже день памяти, а его символом – цветок мака. В этом году президент Зеленский выступил с предложением перенести событие на 8 мая, чтобы окончательно избавиться от советских нарративов.