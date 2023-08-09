Какой церковный праздник 9 августа – приметы и запреты на этот день
9 августа христиане чествуют великомученика и целителя Пантелеймона. В мире отмечается Международный день коренных народов мира. Больше об этом дне читайте дальше.
9 августа в церковном календаре – день памяти Великомученика и целителя Пантелеймона. Он родился в Никодимии и учился в языческой школе. Впоследствии Пантелеймон изучил врачебное дело и стал помогать людям бесплатно.
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Пантелеймон окрестился и еще более ревностно посвящал время на лечение и помощь другим. Он исцелял молитвами и спасал неизлечимо больных. За это его не взлюбил император Максимилиан и приказал казнить. По преданию, во время пыток из его ран текло молоко.Именины 9 августа празднуют Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Платон, Ксения.
Что нельзя делать сегодня
- На Пантелеймона запрещено тяжело работать, особенно в огороде.
- Нельзя злословить и ссориться.
- Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи.
- Считалось, что сегодня нельзя работать с сеном.
Приметы на 9 августа
- Если птицы перестают петь, то скоро будет ненастье.
- Утки плещутся в воде и кричат – погода испортится.
- Курицы и индейки вылезают на сено – будет теплая погода.
- Многие желуди на дубе – к щедрому урожаю.
- Прыгают кузнечики – ждите тепла и солнца.
День в Украине и мире
Международный день коренных народов мира. Этот праздник инициировала Генассамблея ООН с целью вспоминать и ценить права и культуру коренных народов.
День памяти трагедии Нагасаки. В этот день 1945 года США сбросили на японский город атомную бомбу – первую сбросили тремя днями раньше на Хиросиму. В данный момент погибли около 70 тысяч человек и еще больше в последующие дни и недели.