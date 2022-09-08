8 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 сентября 2022 , 04:30Читати новину українською
8 сентября верующие чтят память святой мученицы Натальи. В мире отмечается Международный день солидарности журналистов. Кто празднует именины в этот день и какие памятные даты 8 сентября – читайте дальше.
Именины: кто в этот день празднует день Ангела
8 сентября день Ангела отмечает Наталья, сообщает 24 канал. Поздравьте ее с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.
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Праздник в Украине и мире
- День грамотности;
- Международный день солидарности журналистов;
- День физиотерапии;
- День извинений.
Праздник в церковном календаре
8 сентября чтят память мученицы Натальи. Родилась она в порядочной христианской семье. Всем сердцем она верила в Спасителя. С детства она знала заповеди и смиренно молилась каждый день.
Приметы 8 сентября
- Большой урожай рябины – до морозов;
- Если каштаны обильно опадают – осень будет теплой;
- Мало уток на озерах – осень будет холодной;
- Хороший урожай тыквы – зима будет поздней и теплой.
Что нельзя делать 8 сентября
- Сегодня нельзя самому ходить в лес;
- В этот день нельзя унывать;
- Не стоит сегодня ездить на конях.
Что можно делать 8 сентября
- Святой Наталии молятся о супружеском счастье и о хороших отношениях между родственниками;
- Сорвите в этот день веточку рябины и принесите домой. Она будет служить оберегом семейного благополучия.