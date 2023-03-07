8 марта: когда возник Международный женский день и есть ли у него русские корни

8 марта принято праздновать Международный женский день. Сначала это был день, когда отмечали права женщин, однако со временем праздник приобрел иное значение. Далее рассказываем историю возникновения этого дня и выясняем, есть ли у них русские корни.

С начала основания 8 марта было связано с борьбой женщин за собственные права и гендерное равенство в обществе. А уже советские власти сделали этот день праздником "весны и нежности", искривив идею и важность Международного женского дня. Далее в материале 24 Канала читайте, почему и как это произошло.

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История возникновения Международного женского дня

В начале XIX века в США работницы фабрик начали выходить на демонстрации, всколыхнувшие все американское общество. Тогда они вышли на массовые протесты, чтобы улучшить условия труда, сократить продолжительность рабочего дня и получить права голоса.

Под влиянием этих событий 28 февраля 1909 социалистическая партия США проголосовала за внедрение Национального женского дня. Между тем, рабочее движение за права женщин распространилось в Европе.

В 1910 году в Копенгагене немецкая социалистка Клара Цеткина предложила учредить Международный женский день. Тогда предложение поддержали 17 стран, договорились отмечать этот день в марте, но не определили конкретной даты.



Клара Цеткина предложила утвердить Международный женский день / Фото Sunday Mirror

Уже через год Международный женский день был отмечен весной в разных государствах – Германии, Швеции, Австро-Венгрии, Дании. В этот праздник женщины устраивали тематические демонстрации о предоставлении им полноценных прав в обществе.

С тех пор в Европе и Америке начало активно развиваться феминистическое движение, которое стало одной из ведущих общественно-политических идей в XX веке.

Имеет ли 8 марта российские корни

Уже неоднократно были дискуссии о том, связано ли 8 марта с Россией. Действительно, такая версия существует. В 1917 году в Петрограде начались митинги, вошедшие в историю как Февральская революция. Тогда тысячи женщин вышли на улицы с лозунгами "за хлеб и мир".

Через несколько дней император подписал указ о предоставлении женщинам избирательного права, однако этого было недостаточно. Митинги переросли в демонстрации и забастовки, а император был вынужден отречься от престола.

В 1921 г., когда война и революция уже завершились, на 2-й Коммунистической женской конференции решили ежегодно 8 марта отмечать Международный женский день. Однако советские власти исказили значение этого дня. Из года в год 8 марта трансформировалось и стало таким, каким мы его знаем сегодня – "праздником весны". А о правах женщин никто и не упоминал.



Есть ли 8 марта российское происхождение / Фото Сanva

На уровне ООН впервые этот день был отмечен в 1975 году. А два года спустя Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая предлагала "отмечать Международный день прав женщин и международного мира в любой день года в зависимости от своих исторических и национальных традиций".

Как празднуют 8 марта в мире и Украине

Со временем 8 марта отмечали только в постсоветских странах, однако там говорилось совсем не о правах женщин, а о "красоте, тепле и нежности".

В Европе 8 марта не является популярным праздником, поэтому его обычно отмечают лишь приверженцы социалистических взглядов. В США давно отказались от празднования 8 марта на официальном уровне. Однако целый март там посвящают истории борьбы женщин за свои права.



Как празднуют 8 марта в мире и Украине / Фото Сanva

В Украине, как и в постсоветском пространстве, раньше 8 марта было государственным выходным. Уже второй год так не будет, поскольку дополнительные выходные отменены из-за военного положения.

Обратите внимание Постсоветское прошлое и опрос в Действии: будет ли 8 марта выходным днем

Уже не первый год в украинском обществе ведутся дискуссии об аннулировании выходного на 8 марта. В этом году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают упразднить выходной на государственном уровне. Для того чтобы решить этот вопрос, запустили опрос в Дие. Согласно его результатам, большинство украинцев выступают за то, чтобы 8 марта и дальше было государственным выходным.