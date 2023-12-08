Какой церковный праздник отмечают 8 декабря: народные приметы и запреты на этот день

8 декабря по новоюлианскому календарю церковь чтит память преподобного Потапия. Святой прославился своими подвигами среди людей.

Преподобный Потапий вырос в христианской семье, поэтому с детства чтил веру. Когда он достиг 18 лет, отправился жить в пустыню, находившуюся в Египте. Однако через некоторое время люди узнали, что святой обладает особым даром, пишет 24 Канал.

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К преподобному Потапию приходили больные, ведь он умел исцелять людей, а кто-то просил обычного совета. Однажды святой решил, что некоторое время нужно побыть в молчании. Потому уехал в Константинополь. Там, недалеко от Влахернской церкви, он создал себе келью. Однако люди все равно узнали, где находится Потапий.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя употреблять мясные и молочные продукты, поскольку продолжается Рождественский пост. Также стоит отказаться от громкого веселья.

Нельзя быть скупым и отказывать в помощи.

Следует убрать в доме, а не оставлять его грязным.

Запрещено влезать в долги.

Народные приметы на этот день

Если день будет морозным и тихим, со временем выпадет много снега.

Если начнется снегопад, то лето будет дождливым.

Если начнется сильная метель, ждите холодного лета.

Если увидите, что птички прячутся под крышей, то начнется метель.

Снегопад – к дождливому лету / Фото Canva

Какие еще праздники сегодня

8 декабря – День путешественника во времени. Праздник придумали юноши и девушки, которые фанатели от фантастики, 20 лет назад. По традиции, сегодня можно притворяться человеком, который путешествует во времени.

8 декабря в США отмечают День сала. Это достаточно необычный праздник для страны. Сегодня следует рассказывать людям, как можно разбавлять свой рацион таким продуктом. Ведь когда-то сало считали вредным для здоровья.