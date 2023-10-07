7 октября – какой праздник в этот день и что нельзя делать сегодня

7 октября христиане чтят память мучеников Сергея и Вакха. Сегодня отмечают Всемирный день хлопка. Больше об этом дне читайте дальше.

7 октября христиане чтят память мучеников Сергея и Вакха, пишет 24 Канал. Они жили в Римской империи и были военнослужащими у императора Максимилиана, хотя верили во Христа.

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Однажды цезарь узнал о том, что его служащие не исповедуют язычество. Их пытались заставить отречься от христианства разными способами, но ничего не получалось. Так, Сергей и Вакх погибли мученической смертью.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя спорить с близкими.

Запрещено жаловаться на жизнь – тогда счастье отвернется.

Считалось, что сегодня нельзя ходить в старых вещах.

Лучше не принимать подарки в этот день.

Приметы на 7 октября

На дубе много желудей – до теплой зимы.

Бледный месяц обещает мороз и снег.

Много ягод на рябине – до сильных холодов.

Солнечная погода – тепло будет еще три недели.

7 октября празднуют Сергей, Николай, Марк, Юлиан, Пелагея, Иосиф.

День в Украине и мире

Всемирный день хлопка. Этот праздник положил начало ООН, чтобы выделить хлопок как уникальное волокно. Но для украинцев хлопок имеет особое значение – многие называют его национальным мемом.