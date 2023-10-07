7 октября – какой праздник в этот день и что нельзя делать сегодня

7 октября 2023, 07:00
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7 октября христиане чтят память мучеников Сергея и Вакха. Сегодня отмечают Всемирный день хлопка. Больше об этом дне читайте дальше.

7 октября христиане чтят память мучеников Сергея и Вакха, пишет 24 Канал. Они жили в Римской империи и были военнослужащими у императора Максимилиана, хотя верили во Христа.

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Однажды цезарь узнал о том, что его служащие не исповедуют язычество. Их пытались заставить отречься от христианства разными способами, но ничего не получалось. Так, Сергей и Вакх погибли мученической смертью.

Именины 7 октября празднуют Сергей, Николай, Марк, Юлиан, Пелагея, Иосиф.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день нельзя спорить с близкими.
  • Запрещено жаловаться на жизнь – тогда счастье отвернется.
  • Считалось, что сегодня нельзя ходить в старых вещах.
  • Лучше не принимать подарки в этот день.

Приметы на 7 октября

  • На дубе много желудей – до теплой зимы.
  • Бледный месяц обещает мороз и снег.
  • Много ягод на рябине – до сильных холодов.
  • Солнечная погода – тепло будет еще три недели.

День в Украине и мире

Всемирный день хлопка. Этот праздник положил начало ООН, чтобы выделить хлопок как уникальное волокно. Но для украинцев хлопок имеет особое значение – многие называют его национальным мемом.

Автор: Марія Касій