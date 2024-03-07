7 марта – какой церковный праздник: что запрещено делать в этот день
7 марта по новоюлианскому календарю христиане чтят память священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения и других. По традиции, в этот день не нужно грустить. Также стоит проводить время с близкими людьми, чтобы отгонять негативные мысли.
Интересно, что раньше наши предки 7 марта шли к врачу, чтобы проверить, все ли хорошо со здоровьем. Кроме того, парни гадали на девушек. Больше о сегодняшнем празднике расскажет LifeStyle 24.
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День памяти священномучеников, что в Херсонесе епископствовали
До наших времен сохранилось довольно мало информации о священномучениках. Василий и Ефрем проповедовали в Херсонесе, в частности для скифов. Известно, что последнего убили отступники. Впоследствии камнями забросали Ефрема, а через некоторое время от рук язычников погибли и Евгений, Элпидий и Агафодор.
Епископу Еферию разрешили совершать проповеди, а после смерти его дело перенял Капитон. Однажды жители города Херсонес захотели, чтобы святитель показал чудеса, которые дарует Господь. Мужчина зашел в огонь, горевший в печи, однако не обжегся. После этого епископа утопили в Днепре.
Что нельзя делать
- Запрещено ссориться, сквернословить и разносить сплетни.
- Лучше сегодня провести день в семейном кругу, а не развлекаться.
- Не стоит заниматься садоводством, потому что растения не расцветут.
Народные приметы
- Если день выдастся пасмурным, то скоро ударит мороз.
- Если облака будут быстро плыть, то ждите хорошей погоды.
- Если увидите жаворонка, то вскоре придет тепло.
- Если лед еще не растает, то урожая в этом году не будет.
Что еще отмечают
Традиционно в первый день марта в Великобритании, Ирландии и некоторых других странах отмечается Всемирный день книги. Сегодня стоит поощрять людей к чтению и говорить о важности этой привычки.
Также ежегодно 7 марта проходит День энергии растений. Инициатором праздника стала компания Alpro, которая продает растительную продукцию. Сегодня сторонники этого события рассказывают о пользе фруктов и овощей.