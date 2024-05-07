Светлый вторник: какой праздник 7 мая и что нельзя делать сегодня

7 мая православные христиане празднуют день памяти Иверской иконы Божьей Матери. Сегодня =- Светлый вторник, когда принято идти в церковь и поздравлять с праздником близких и друзей.

Продолжается продолжение Светлой седмицы – недели после Пасхи, когда в храмах открыты Царские врата. Это символизирует схождение на верующих Божьей благодати, пишет LifeStyle 24.

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Какой праздник сегодня

Во вторник, 7 мая, христиане вспоминают явление иконы Божией Матери Иверской на горе Афон. Считается, что ее написал евангелист Лука в последние дни земной жизни Пресвятой Богородицы.

По новому календарю, верующие празднуют явление Креста Господня в небе над Иерусалимом. Считается, что это явление произошло в 3 часа утра над горой Голгофой и переливалось разными цветами.

Также православные и греко-католики чтят память мученика Акакия. Мужчина был родом из Каппадокии, работал сотником. Он не скрывал свою веру, из-за чего его подвергли пыткам.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя ссориться и повышать голос.

Лучше не выполнять тяжелую работу.

Запрещено злоупотреблять алкогольными напитками.

Считалось, что нельзя ходить босым по траве.

Нельзя прибегать к плохим мыслям.

Приметы на 7 мая

Сегодня гремит – ждите дождей.

Если чайки летают низко – будет засуха.

Дождь в этот день означает хороший урожай и теплый сентябрь.

Считалось, что с этого дня будет еще 12 холодов.

Утром радуга – следует ждать дождя.

Другие праздники сегодня

День распространения информации о детской депрессии. Событие основали с целью заботы о ментальном здоровье детей и подростков. Важно заметить депрессию у ребенка на ранних стадиях, чтобы оказать ему поддержку и помощь.