Какой религиозный праздник 7 января: почему сегодня нельзя умываться
Сегодня христиане отмечают важный церковный праздник – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Кроме того, 7 января – Международный день программистов и церемония вручения премии "Золотой глобус 2024".
Родителями Иоанна были священнослужитель Захарий и праведница Елизавета, родственница Девы Марии. Он родился в городе Хеврон. Больше о жизни святого читайте на сайте 24 Канала.
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Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Иоанн родился немного быстрее Иисуса Христа. Он старше Господа на полгода. Когда царь Ирод приказал убить детей, живших в Вифлееме, Иван смог спастись. Помог ему Бог. Святой жил в пустыне, молился и соблюдал пост. Так он готовился служить Иисусу Христу.
Однажды Господь сказал, чтобы Иоанн рассказывал Его учение народу Израиля. Тогда святой пришел к реке Иордан, чтобы сообщить людям о пришествии Господа. Через некоторое время явился и сам Иисус Христос. Именно в тот день Иоанн Креститель Его окрестил.
Впоследствии Ивана Предтечу приговорили к смертной казни. Все потому, что он служил Иисусу Христу и был предан христианской вере.
Что нельзя делать
- Запрещается вышивать нитями белого цвета.
- Нельзя резать птицу и домашний скот.
- Не стоит умываться, иначе скоро вас может ждать обман.
- Нельзя брать подарки от незнакомых людей.
- Запрещено заниматься стиркой.
Народные приметы
- Если ярко светит солнце, то весна придет рано.
- Если будет снег, то такая погода продержится до Масленицы.
- Если с утра будет туман, то ждите богатый урожай хлеба.
- Пасмурная погода на улице – к долгой зиме и обильному урожаю летом.
Что еще отмечают
Ежегодно 7 января отмечается профессиональный праздник – Международный день программистов. Сегодня стоит поздравить всех знакомых программистов и поблагодарить их за важную работу. Ведь своим трудом они облегчают жизнь.
Также 7 января (8 января по киевскому времени) состоится 81 церемония вручения наград премии "Золотой глобус", на которой представлены номинанты в области кинематографа и телевидения. В этом году премию будет транслировать телеканал CBS.