7 августа верующие почитают память святой Анны – матери Марии, которая родила Иисуса Христа. Анна родилась в семье священника и вышла замуж за Йоакима, с которым жила в Назарете.

Детей у семейной пары не было, но однажды Йоакиму в пустыне явился ангел, который сказал ему, что впоследствии Анна родит дочь. Через некоторое время Анна действительно родила дочь, которую назвали Марией. Именно такое имя приказал дать ребенку ангел, который возвестил о рождении ребенка.

Именины сегодня празднуют: Анна, Макар.

​Читайте также Выходные в августе: как украинцы будут отдыхать на День Независимости Украины

Народные приметы на 7 августа

– Утром холодно – зима тоже будет студеной.

– Какой день 7 августа до обеда, такой и будет зима до декабря месяца.

– Светло и тепло 7 августа – примета к тому, что зима будет без большого количества снегопадов, и наоборот.

– Аисты в стаи собираются – зима будет холодной и ранней.

– Прохладное утро – зима наступит рано.

– Муравьи 7 августа резко увеличивают свои муравейники – скорее всего, зима будет достаточно холодной.

Что можно делать 7 августа

Праздник праведной Анны почитался беременными женщинами. В этот день им нужно было поститься и запрещалось заниматься тяжелой работой в течение суток. Девушкам и женщинам, которые не могут забеременеть, надо молиться праведной Анне о появлении ребенка в их жизни.

Что нельзя делать 7 августа