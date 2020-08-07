7 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 августа верующие почитают память святой Анны – матери Марии, которая родила Иисуса Христа. Анна родилась в семье священника и вышла замуж за Йоакима, с которым жила в Назарете.
Детей у семейной пары не было, но однажды Йоакиму в пустыне явился ангел, который сказал ему, что впоследствии Анна родит дочь. Через некоторое время Анна действительно родила дочь, которую назвали Марией. Именно такое имя приказал дать ребенку ангел, который возвестил о рождении ребенка.
Именины сегодня празднуют: Анна, Макар.
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Народные приметы на 7 августа
– Утром холодно – зима тоже будет студеной.
– Какой день 7 августа до обеда, такой и будет зима до декабря месяца.
– Светло и тепло 7 августа – примета к тому, что зима будет без большого количества снегопадов, и наоборот.
– Аисты в стаи собираются – зима будет холодной и ранней.
– Прохладное утро – зима наступит рано.
– Муравьи 7 августа резко увеличивают свои муравейники – скорее всего, зима будет достаточно холодной.
Что можно делать 7 августа
- Праздник праведной Анны почитался беременными женщинами. В этот день им нужно было поститься и запрещалось заниматься тяжелой работой в течение суток.
- Девушкам и женщинам, которые не могут забеременеть, надо молиться праведной Анне о появлении ребенка в их жизни.
Что нельзя делать 7 августа
- Сегодня нельзя заниматься тяжелой физической работой, особенно женщинам.