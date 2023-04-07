Какой праздник 7 апреля и что нельзя делать в этот день: традиции и приметы

7 апреля православные христиане празднуют один из самых больших 12 праздников - Благовещение. В мире отмечают День здоровья. Больше о том, что нельзя делать и кто празднует именины – ниже.

7 апреля в православном календаре – Благовещение Господне. Это один из двенадцати величайших христианских праздников, сообщает 24 Канал.

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В этот день архангел Гавриил принес Деве Марии известие о том, что она родит сына. По преданию, это произошло более 2 тысяч лет назад в городке Назарет.

Благовещение – непреходящий праздник, поэтому его празднуют каждый год в один и тот же день. По юлианскому календарю – это 7 апреля, тогда как по григорианскому – 25 марта.



Благовещение / Фото из пинтереста

Что нельзя делать 7 апреля

Следует отказаться от любого физического труда и работы в быту. Особенно это касается сада и огорода, стирки вещей или уборки.

7 апреля нельзя вышивать, вязать или шить, чтобы судьба не запуталась.

Лучше не одалживать деньги и не давать средства взаймы – это приведет к тревоге.

Предки отказывались от долгих и дальних поездок в этот день.

Нельзя в этот день заплетать косу.

Считалось, что в этот день нельзя одевать новый наряд.

празднуют Василий, Савва, Тихон, Иосиф, Феодосий, Гаврило, Мария.

Приметы на 7 апреля

Если на Благовещение нет птиц, весна будет холодной.

Какая погода 7 апреля – такова будет и на Пасху.

На Благовещение гроза – будет теплым лето.

Если на Благовещение теплая ночь, весна будет ранней.

Утром 7 апреля туман – разольются ручьи и реки.

7 апреля в Украине и мире

Всемирный день здоровья. Это событие было основано еще в 1950 году и отмечают в Украине и мире. Этот день был выбран потому, что два года накануне приняли Устав Всемирной организации здравоохранения.

Международный день памяти о геноциде в Руанде. Ночью 7 апреля 1994 г. в африканской Руанде началось кровавое противостояние между двумя народами: хуту и тутси. Хуту истребляли здесь в школах и церквях, что привело к геноциду. В этот день напоминают о важности сохранения мира.

Международный день бобра. Это, на первый взгляд, забавный праздник, созданный для того, чтобы привлечь внимание к животным, которые играют важную роль в экосистеме человечества.