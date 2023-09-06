Какой праздник 6 сентября и что нельзя делать сегодня: приметы на день

6 сентября христиане чтят память архангела Михаила. Что нельзя делать сегодня и больше об этом дне узнайте дальше.

6 сентября в церковном календаре упоминают архангела Михаила. Этот день в народе известен как Михайлово чудо, пишет 24 Канал.

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В христианской традиции архангела Михаила отмечают как руководителя ангельского войска, отстаивающего Божий закон. Он также считается защитником душ усопших, который стоит на страже ворот в рай.

С архангелом Михаилом связывают историю – как он исцелил дочь местного мужа. Тот в благодарность построил храм в честь архангела. Однажды язычники захотели разрушить церковь, но архангел явился и ударил жезлом и создал отверстие, где текла вода, потушившая огонь.



Архангел Михаил / Фото УГКЦ

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено работать физически.

Нельзя устраивать конфликты и сплетничать.

Лучше сегодня не брать в руки режущие предметы.

6 сентября празднуют Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Дионисий, Димитрий, Иоанн, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.

Приметы на 6 сентября