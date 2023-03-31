Известно, что в спальне не рекомендуют держать цветы с резким запахом. Вы удивитесь, но это касается едва ли не самых распространенных растений, информирует 24 Канал. От лилии до всеми любимого фикуса.

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6 растений, которые нельзя ставить в спальне

Лилия. У лилии резкий терпкий аромат. На открытом воздухе он почти незаметен, однако может быть вреден в вашей спальне. После сна рядом с лилиями вы можете проснуться с головной болью и усталостью. Эти цветы отрицательно влияют на нервную систему.

Орхидея. Это определенно невероятной красоты цветы, но держать их в спальне тоже не рекомендуют. Дело в том, что некоторые сорта орхидей выделяют в атмосферу пыльцу, которая вредно влияет на организм. Из-за них сладкий и местами приторный аромат может появиться головная боль и головокружение. Если же это растение "прижилось" у вашей кровати, то есть риск того, что возникнет бессонница, раздражительность и депрессия.

Какие растения нельзя держать в спальне / Фото Pinterest

Молочай. Это комнатное растение можно встретить чуть ли не в каждом доме. Сок, который в стебле молочаю, вреден для человека. Он приводит к раздражению глаз, кожи и даже отравлению.

Фикус. Поговаривают, что это растение приносит в дом обилие, удачу и даже помогает забеременеть. Однако ставить ее у кровати не стоит. Во-первых, фикус не выделяет кислород, во-вторых, появляющийся при его повреждении белый сок – ядовит. К тому же он очень привередлив – любит свет, но без прямых солнечных лучей и сквозняков.

Дифенбахия. В стволе этого растения есть яд. Если капля сока дифенбахии попадет в организм человека, то приведет к отравлению. Поэтому держите ее подальше не только от спальни, но и от детей и животных.

Какие растения нельзя держать в спальне / Фото Pinterest

Азалия. Она цветет маленькими колоритными цветами, но ее лучше вообщем не держать в доме. Азалия тоже ядовита. Ее сок может вызвать у человека слабость, тошноту, рвоту и даже нарушить работу сердца. Кроме того, аромат ее очень силен, поэтому ей не место в помещениях с плохой вентиляцией и закрытыми окнами.