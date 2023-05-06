Какой церковный праздник 6 мая – что нельзя делать сегодня, приметы дня

6 мая христиане чтят память Георгия Победоносца. В Украине отмечают День пехоты ВСУ и День Львова. Что нельзя делать в этот день, приметы и больше о сегодняшнем – смотрите ниже.

6 мая в церковном календаре – день памяти святого и великомученика Георгия Победоносца, пишет 24 Канал. Его родители были верующими, поэтому он с детства знал о христианстве.

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Георгия взял на службу император Диоклетиан – юноша был римским военным. Но когда правитель отдал приказ преследовать христиан, тот отказался. Георгия пытали и заставляли отречься от веры, но он этого не сделал, став символом победы ценностей над материальным.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ссориться, злословить и думать плохое о других.

Сегодня следует отказаться от долгих путешествий.

Запрещается устраивать громкие вечеринки, гуляния или застолья.

В праздник лучше уделить время молитве и меньше работать физически.

6 мая празднуют Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Юрий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София.



Святой Георгий / Фото "Ближе к Богу"

Приметы на 6 мая

Слышно, как кует кукушка – будет неурожай.

Комары летают стаями – к потеплению.

Сегодня пошел дождь – будет много травы.

Теплая ночь – к скорому урожаю хлеба.

День в Украине и мире

День пехоты ВСУ. Праздник был начат 3 года назад в честь победы в битве казаков под Желтыми Водами. Защитники-пехотинцы – символ смелости, героизма и силы украинских воинов.

День города Львова. 6 – 7 мая городу Льва исполнится 767 лет. Основателем населённого пункта является Даниил Галицкий.

День распространения информации о детском инсульте. Инсульт часто считается болезнью пожилых людей, но от него страдают и дети. Каждый год в первую субботу мая напоминают о важности диагностики и лечения инсульта у детей.