6 травня у церковному календарі – день пам'яті святого та великомученика Георгія Побідоносця, пише 24 Канал. Його батьки були вірянами, тому він змалку знав про християнство.
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Георгія взяв до себе на службу імператор Діоклетіан – юнак був римським військовим. Та коли правитель наказав переслідувати християн, той відмовився. Георгія катували й змушували зректися віри, але він цього не зробив, ставши символом перемоги цінностей над матеріальним.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна сваритися, лихословити й думати погане про інших.
- Сьогодні варто відмовитися від довгих подорожей.
- Заборонено влаштовувати гучні вечірки, гуляння чи застілля.
- У свято краще приділити час молитві та менше працювати фізично.
Святий Георгій / Фото "Ближче до Бога"
Прикмети на 6 травня
- Чутно, як кує зозуля, – буде неврожай.
- Комарі літають зграями – до потепління.
- Сьогодні пішов дощ – буде багато трави.
- Тепла ніч – до скорого врожаю хліба.
День в Україні та світі
День піхоти ЗСУ. Свято започаткували 3 роки тому на честь перемоги у битві козаків під Жовтими Водами. Захисники-піхотинці – це символ сміливості, героїзму та сили українських воїнів.
День міста Львова. 6 – 7 травня містові Лева виповниться 767 років. Засновником населеного пункту є Данило Галицький.
День поширення інформації про дитячий інсульт. Інсульт часто вважається хворобою літніх людей, але від нього страждають і діти. Щороку в першу суботу травня нагадують про важливість діагностики та лікування інсульту в дітей.