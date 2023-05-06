6 травня у церковному календарі – день пам'яті святого та великомученика Георгія Побідоносця, пише 24 Канал. Його батьки були вірянами, тому він змалку знав про християнство.

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Георгія взяв до себе на службу імператор Діоклетіан – юнак був римським військовим. Та коли правитель наказав переслідувати християн, той відмовився. Георгія катували й змушували зректися віри, але він цього не зробив, ставши символом перемоги цінностей над матеріальним.

День ангела 6 травня святкують Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Юрій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Валерія, Софія.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сваритися, лихословити й думати погане про інших.

Сьогодні варто відмовитися від довгих подорожей.

Заборонено влаштовувати гучні вечірки, гуляння чи застілля.

У свято краще приділити час молитві та менше працювати фізично.



Святий Георгій / Фото "Ближче до Бога"

Прикмети на 6 травня

Чутно, як кує зозуля, – буде неврожай.

Комарі літають зграями – до потепління.

Сьогодні пішов дощ – буде багато трави.

Тепла ніч – до скорого врожаю хліба.

День в Україні та світі

День піхоти ЗСУ. Свято започаткували 3 роки тому на честь перемоги у битві козаків під Жовтими Водами. Захисники-піхотинці – це символ сміливості, героїзму та сили українських воїнів.

День міста Львова. 6 – 7 травня містові Лева виповниться 767 років. Засновником населеного пункту є Данило Галицький.

День поширення інформації про дитячий інсульт. Інсульт часто вважається хворобою літніх людей, але від нього страждають і діти. Щороку в першу суботу травня нагадують про важливість діагностики та лікування інсульту в дітей.