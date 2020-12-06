6 декабря чтят память святого Митрофана, который был причислен к лику святых. Он увеличил количество храмов и монастырей, занимался благотворительностью, помогал обездоленным и убогим.

Именины сегодня празднуют: Александр, Борис, Иван, Митрофан.

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Народные приметы на 6 декабря

– Низкие облака на небе – скоро будет похолодание.

– Вокруг луны видны розовые и тусклые кольца – признаки того, что будут трескучие морозы.

– С неба шум доносится – будет метель.

Что можно делать 6 декабря

1. В канун праздника Екатерины, который отмечают 7 декабря, девушки собирались гадать. Делали это следующим образом: в чужом саду надо стащить веточку вишни и поставить в чулане, где никто ее не увидит. Если она к Рождеству расцветет, то в том же году девушка выйдет замуж.

2. В этот день вспоминают павших воинов и гадают на тех, которые пошли на войну или служащих в армии. Для гадания ловят паука и сажают его в банку. Через шесть дней надо посмотреть жив ли он. Если жив, то с человеком все хорошо. Также паука можно посадить в горшок. Там он будет плести паутину. Если он начнет это делать с самого верха горшка, то человек, на которого гадают, скоро вернется домой.

Что нельзя делать 6 декабря

1. Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

2. Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте доброжелательнее.