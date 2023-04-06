6 апреля в православном календаре – день памяти преподобного Захария Постника, сообщает 24 Канал. О жизни святителя известно немногое – он жил в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

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Преподобный Захарий постился все время – питался одними только зернами и овощами. Его приемы пищи обычно происходили уже после заката. Говорят, что за его жертвенность Захар получил дар видеть ангелов и демонов.

6 апреля христиане готовятся к Благовещению – этот праздник отмечают 7 апреля по юлианскому календарю. В то время как у католиков – Чистый четверг.

День ангела 6 апреля празднуют: Владимир, Захар, Мартин, Степан, Петр, Иаков.

Что нельзя делать 6 апреля

Запрещено отказывать в помощи, если кто-то действительно в ней нуждается.

Нельзя считать и перечислять деньги – это повлечет за собой проблемы с финансами.

Нельзя ссориться, конфликтовать и ругаться.

Лучше не выходить в этот день из дома без надобности.

Не употребляйте в этот день жирную и вредную пищу.

Приметы на этот день

Если на Захарию теплая ночь – весна тоже будет теплая.

Если сойдет к этому дню снег, значит совсем, если нет - пролежит еще неделю.

В этот день упал снег – будет щедрым урожай гречихи.

Утром роса – хорошо уродит просо.

Праздник в Украине и мире

Международный день спорта во благо мира и развития. Это молодой праздник, предназначенный для налаживания дружеских отношений между странами и привлечения внимания к здоровому спортивному образу жизни.

Всемирный день настольного тенниса. Еще один спортивный праздник 6 апреля, который был создан в 2015 году. Сначала он был известен как пинг-понг, но затем приобрел олимпийский статус.