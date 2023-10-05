Какой праздник 5 октября – интересные приметы и запреты на сегодня

5 октября отмечается Всемирный день учителя. Верующие сегодня чтят память мученицы Харитины Амиссийской. Что нельзя делать в этот день – читайте дальше.

5 октября христиане чтят память великомученицы Харитины, пишет 24 Канал. Ее родители рано умерли, поэтому девушку взял на воспитание христианин Клавдий.

Смотрите также Очень нестандартно: 7 идей, как оригинально назвать мальчика

Клавдий относился к Харитине как к дочери и построил ей дом на берегу моря. Девушка уже во взрослом возрасте приняла христианство. В своем доме она изучала Священное Писание, жила в целомудрии и молилась Богу. Харитина обратила многих язычников. Она пострадала от преследований во времена императора Диоклетиана и погибла, соблюдая веру.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено выяснять отношения.

Сегодня лучше не принимать решений по личной жизни: нельзя свататься, жениться и делать предложение.

Считалось, что в этот день нельзя одевать новые вещи и черную одежду.

Переезды и продолжительные поездки тоже неблагоприятны сегодня.

5 октября празднуют Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Веремий, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.

Приметы на 5 октября

Все листья с березы еще не опали – снег придет поздно.

В воздухе летает паутина – еще несколько дней будет тепло.

Чайки летают стаями и кричат – ждите дождя.

Мало шишек на сосне – к теплой зиме.

Снега до сих пор нет – значит, и до зимы далеко.

День в Украине и мире

Всемирный день учителя. Этот праздник организовала ЮНЕСКО, чтобы подчеркнуть роль педагогов и воспитателей в жизни детей. Событие отмечают с 1994 года. Но в Украине и в нескольких других странах День учителя празднуют в первое воскресенье октября.