5 октября христиане чтят память великомученицы Харитины, пишет 24 Канал. Ее родители рано умерли, поэтому девушку взял на воспитание христианин Клавдий.
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Клавдий относился к Харитине как к дочери и построил ей дом на берегу моря. Девушка уже во взрослом возрасте приняла христианство. В своем доме она изучала Священное Писание, жила в целомудрии и молилась Богу. Харитина обратила многих язычников. Она пострадала от преследований во времена императора Диоклетиана и погибла, соблюдая веру.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено выяснять отношения.
- Сегодня лучше не принимать решений по личной жизни: нельзя свататься, жениться и делать предложение.
- Считалось, что в этот день нельзя одевать новые вещи и черную одежду.
- Переезды и продолжительные поездки тоже неблагоприятны сегодня.
Приметы на 5 октября
- Все листья с березы еще не опали – снег придет поздно.
- В воздухе летает паутина – еще несколько дней будет тепло.
- Чайки летают стаями и кричат – ждите дождя.
- Мало шишек на сосне – к теплой зиме.
- Снега до сих пор нет – значит, и до зимы далеко.
День в Украине и мире
Всемирный день учителя. Этот праздник организовала ЮНЕСКО, чтобы подчеркнуть роль педагогов и воспитателей в жизни детей. Событие отмечают с 1994 года. Но в Украине и в нескольких других странах День учителя празднуют в первое воскресенье октября.