5 января – какой сегодня праздник: что нельзя делать в этот день

По новому церковному календарю 5 января отмечается Крещенский сочельник. Завтра украинцы будут праздновать Крещение. По традиции, сегодня люди должны соблюдать пост. Кроме того, на ужин готовят кутью.

Праздник Крещения имеет еще и другое название – Богоявление. Ведь Иисус Христос пришел к людям и крестился в реке Иордан. Больше о традициях Сочельника, расскажет 24 Канал.

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Крещенский сочельник

5 января люди идут в церковь на службу. Также сегодня традиционно освящают воду. Обычно это делают дважды: на Сочельник и на Крещение. Считается, что освященная вода имеет целебные свойства и обладает мощной силой.

Не забывают освящать водой и дома. В течение года крещенскую воду нужно пить натощак. Употреблять ее следует вместе с литургическим хлебом – проскурой. Считается, что подобная традиция защищает от злых духов. Воду, освященную на Сочельник, нельзя ставить где угодно. Ее нужно держать у икон.

5 января перед Святым ужином необходимо немного выпить крещенской воды. На столе должны стоять только постные блюда. Хозяйки обязательно готовят кутью с маком и медом. Также во время ужина едят вареники, рыбу, грибы и пьют узвар. Должно быть нечетное количество блюд – где-то 7-9.

Что нельзя делать

Нельзя стирать вещи в реке, ведь вода считается освященной.

Запрещено ссориться с близкими, иначе несчастья будут преследовать круглый год.

Не следует выполнять тяжелую физическую работу.

Запрещается есть мясные и молочные продукты.

Нельзя устраивать громкие гуляния, обманывать, завидовать, злословить.

Не стоит заниматься домашними делами: стирать, убирать.

Нельзя давать и брать деньги взаймы.

Лучше не пускать в дом незнакомых людей.

Народные приметы

Если на улице поднимется сильная метель, то в следующем году будет хороший урожай.

Если собаки будут лаять целый день, то в течение года будет удачная охота.

Если начнется снегопад, то на следующий год получите богатый урожай меда.

Если на небе не будет звезд, то в следующем году не будет грибов.

Если деревья будут покрыты снегом, то на следующий год хорошо уродят ягоды.

Если сегодня пойти в баню, то будете здоровы круглый год.

Что еще отмечают

Также сегодня отмечают Международный разгрузочный день. Дату выбрали не случайно. Ведь в первые дни после Рождества и Нового года люди могут переедать. Поэтому 5 января следует ограничить себя в пище, чтобы не навлечь проблем со здоровьем.

5 января в Черногории, Боснии и Сербии празднуют Туциндан. То есть сегодня в этих странах отмечается Рождество Христово. Празднование длится три дня. Традиционно в этот день режут ягненка или поросенка. Мясо подают на стол 7 января.