5 июня – какой праздник в этот день и что нельзя делать сегодня
5 июня 2023, 07:00Читати новину українською
5 июня христиане чтят святого Леонтия. В мире отмечают День охраны окружающей среды. Что нельзя делать сегодня и приметы смотрите ниже.
5 июня в церковном календаре – день памяти святого Леонтия. Он был монахом в Киево-Печерской лавре, пишет 24 Канал.
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Леонтий со временем поселился у ручья и основал храм. К нему приходили люди с просьбами о крещении и других таинствах. Он вернулся в город и продолжил работать во славу Божию.День ангела 5 июня празднуют Афанасий, Даниил, Леонтий, Михаил, Дарья, Ефросинья, Мария.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день не стоит заниматься ремонтом или работой по строительству.
- Нельзя переезжать на новое место.
- Сегодня неудачный день для венчания.
Приметы на 5 июня
- На рябине много цветов – щедро уродит лен и овес.
- Летает много оводов – будет обильный урожай.
- Появилось много жуков – июнь будет теплим.
- Если муравьи сидят в муравейнике – к ненастью, если бегают у муравейника – будет тепло.
День в Украине и мире
Всемирный день охраны окружающей среды. Это событие было установлено, чтобы напоминать людям о том, как важно беречь окружающую среду.