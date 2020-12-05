5 декабря православная церковь чтит память святого Прокопия Чтеца, родившегося в Иерусалиме. Он исцелял людей, которые были одержимы духом беснования. Святой также обладал даром чудотворения и мог излечить тяжелобольных людей.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Валерия, Владимир, Иван, Максим, Петр, Тадей. ​Читайте также Гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 для всех знаков Зодиака Народные приметы на 5 декабря – Теплая погода – зима будет снежной и долгой. – Пришел Прокоп – разрыл сугроб, по снегу ступает – дорогу копает. – Прокоп дорожку прокопает, а Катерина (7 декабря) укатает. – Прокоп по снегу ступает – дороги торит. Что можно делать 5 декабря 1. Помогите нуждающимся и дайте им милостыню. Что нельзя делать 5 декабря 1. Не одалживайте соседям ничего, ведь можете отдать счастье. 2. Не отправляйтесь в этот день в дальнюю дорогу, останьтесь дома.