5 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 декабря православная церковь чтит память святого Прокопия Чтеца, родившегося в Иерусалиме. Он исцелял людей, которые были одержимы духом беснования. Святой также обладал даром чудотворения и мог излечить тяжелобольных людей.
Именины сегодня празднуют: Алексей, Валерия, Владимир, Иван, Максим, Петр, Тадей.
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Народные приметы на 5 декабря
– Теплая погода – зима будет снежной и долгой.
– Пришел Прокоп – разрыл сугроб, по снегу ступает – дорогу копает.
– Прокоп дорожку прокопает, а Катерина (7 декабря) укатает.
– Прокоп по снегу ступает – дороги торит.
Что можно делать 5 декабря
1. Помогите нуждающимся и дайте им милостыню.
Что нельзя делать 5 декабря
1. Не одалживайте соседям ничего, ведь можете отдать счастье.
2. Не отправляйтесь в этот день в дальнюю дорогу, останьтесь дома.
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