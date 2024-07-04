Какой праздник сегодня, 4 июля: важные запреты и народные приметы на этот день

4 июля 2024, 07:00
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В четверг, 4 июля, церковь чтит память святого Андрея, архиепископа Критского. В народе говорят – если в этот день искренне помолиться, то совсем скоро найдете потерю. Также хорошей приметой считается, если одинокая девушка первой на улице встретит женщину, поскольку тогда она влюбится уже в этом году.

Сегодня лучше не поднимать глаза к небу, потому что можете увидеть падающую звезду и навлечь на семью болезни. Что еще нельзя делать в этот праздник, расскажет LifeStyle 24.

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День памяти святого Андрея, архиепископа Критского

Согласно преданию, святой Андрей в детстве не видел, однако после того, как крестился, выздоровел. Когда мальчику было 14 лет, он отправился в Иерусалим и постригся в монахи. Говорят, что архиепископ много молился и помогал людям. Андрей также является автором некоторых богослужебных песнопений.

Что нельзя делать

  • Не стоит занимать деньги, потому что накличете беду.
  • Запрещено ссориться и сквернословить.
  • Нельзя заниматься чем-то новым, поскольку не добьетесь успеха.

Народные приметы

  • Если увидите желтые листья, то осень придет скоро.
  • Если будет летать много ос, то ждите суровую зиму.
  • Погода на праздник Калинника будет такой же, как сегодня.

Что еще отмечают

Каждый год 4 июля отмечается День независимости США. Именно в эту дату, в 1776 году, была принята Декларация о независимости. Так страна получила самостоятельность и отсоединилась от Великобритании.

Также сегодня празднуем День Национальной полиции Украины. Ранее этот праздник приходился на 4 августа, однако в 2018 году, согласно указу президента, его перенесли на 4 июля.

Автор: Марія Примич