4 декабря – какой праздник: приметы, на которые стоит обратить внимание

4 декабря христиане вспоминают великомученицу Варвару. В мире отмечают Международный день объятий.

Варвара родилась на востоке Римской империи ориентировочно в III-IV веке. Она происходила из знатной семьи. Девушка была очень красивой и поэтому отец – богатый язычник Диоскор, долго прятал ее от мира в башне. Что еще известно о Варваре и какие приметы существуют в этот день – расскажет 24 Канал.

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Впоследствии за Варварой стали ухаживать богатые мужчины, однако она всем отказывала. Своему папе она объяснила это тем, что не планирует выходить замуж. Отец пытался изменить это решение дочери и начал выпускать ее из дома. В городе девушка познакомилась с верующими и приняла христианство.

Варвара попросила отца, чтобы в башне сделали три окна в честь Пресвятой Троицы. Когда Диоскору сообщили, что его дочь стала христианкой, он очень разозлился. Мужчина пошел с Варварой к римскому правителю, который жестоко пытал ее и приговорил к смертной казни. Диоскор отрезал голову собственной дочери. Впрочем, впоследствии в него попала молния за его страшный поступок.

Приметы на 4 декабря

Если вечером перед праздником заметили большое количество звезд на небе – будет холодно.

на небе – будет холодно. Южный ветер свидетельствует о том, что следует ожидать морозов.

Если на улице тепло, то в следующем году будет хороший урожай льна.

льна. Слышно, как в печи трескаются дрова – будет холодная и затяжная зима.

Заметили, что дым из трубы двигается вверх – будет мороз, если вниз – станет теплее.

Что нельзя делать 4 декабря

4 декабря нельзя заниматься домашними делами . То есть, стирать, вышивать, шить, готовить.

. То есть, стирать, вышивать, шить, готовить. В этот день не рекомендуется брать взаймы и одалживать средства.

Категорически запрещается вступать в браки.

Удерживайтесь от сплетен , осуждения, лжи и конфликтов.

, осуждения, лжи и конфликтов. Наши предки считали, что после заката не стоит выходить из дома, потому что могут перехватить злые духи.

4 декабряВарвара, Мария и Александр.

День в Украине и мире

4 декабря отмечают Международный день гепарда. Праздник установили, чтобы общество не было безразличным к проблемам этих животных. Ввел такой день Фонд сохранения гепардов. Ранее гепарды жили на территории африканского континента и в значительной степени в Азии. Но из-за того, что люди вели сельское хозяйство, количество животных существенно уменьшилось.

4 декабря – Международный день объятий. Его ввели еще в 70-х годах прошлого века студенты из Западной Европы. Праздник напоминает людям о важности объятий. Простые прикосновения повышают настроение, заставляют чувствовать себя нужным и улучшают самочувствие.