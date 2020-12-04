4 декабря отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В календарном цикле праздник Введения завершает осенний сезон и начинает зимний. Главной целью празднования этого дня было призвание богатства и благосостояния на будущий год.

Родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна были бездетными и дали обещание, что если у них родится ребенок, они отдадут ее на службу Богу в Иерусалимский храм. Господь услышал их искренние молитвы и подарил им дочь. Когда Марии исполнилось три года, родители привели ее в храм и отдали в руки первосвященника Захарии. Пресвятая Богородица находилась в храме длительное время, вплоть до помолвки со святым Иосифом.

Именины сегодня празднует Мария.

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Народные приметы на 4 декабря

– Сколько на Введение воды, столько на Юрия травы.

– Введение пришло – зиму привело.

– Морозный день предполагает холодную и снежную зиму.

– Если в этот день светит солнце – это хороший знак.

– Мороз 4 декабря – лето следующего года будет очень жарким, а на ближайшие праздники будет стужа.

Что можно делать 4 декабря

1. В праздник Пресвятой Богородицы первым в дом должен войти молодой человек с деньгами, которого надо угостить вкусностями. По примете, тогда весь год в семье все будут здоровы и всегда будут вестись деньги.

Что нельзя делать 4 декабря

1. Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных людей. Говорят, что после этого начнутся болезни и заведутся нищеты.

2. Никому ничего не одалживайте в этот день, ведь в ваш дом может прийти незваная беда.

3. Не стоит соседям заходить на Введение утром в чужой дом, чтобы не было нареканий, что это они принесли несчастье.