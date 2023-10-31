31 октября – какой сегодня праздник: главные приметы этого дня

31 октября христиане упоминают святых и преподобных Спиридона и Никодима. В мире отмечают Хэллоуин и Международный день Черного моря.

Святые Спиридон и Никодим были монахами Киево-Печерского монастыря. Их жизнь пришлась на XII век. Они занимались выпеканием проскурок для церковных литургий. Чем еще отмечались преподобные и что нельзя делать в этот день – расскажет 24 Канал.

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Известно, что Спиридон решил поступить в монастырь, когда там был игумен Пимен. Ему уже было много лет. Мужчина полностью посвящал себя Богу – проводил время в молитвах и работал. А вот Никодим с самого начала веровал во Христа и вел аскетический образ жизни. Однажды у этих святых произошло чудо. Дело в том, что загорелась печь, однако им удалось потушить пожар.

Несмотря на то, что Спиридон и Никодим были простыми людьми, они были способны творить чудеса. Об этом написано, в частности, в книге "Жития святых". Мощи святых сейчас хранят в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Что нельзя делать сегодня

31 октября лучше не употреблять острую пищу и не пить алкоголь.

Лучше не ходите в лес наедине, потому что можете не найти из него выход.

Запрещается сплетничать, говорить о ком плохо или желать зла.

Говорят, что в этот день не стоит тратить деньги, которые вы нашли, на собственные нужды. Рекомендуется отдать их нуждающимся.

Приметы на 31 октября

Если 31 октября облака двигаются с севера на юг – будет тепло, а с юга на север – ждите плохую погоду.

Пение снегур свидетельствует о том, что вскоре будет снегопад.

Если в этот день ясно, то скоро можно ожидать сильный ветер.

Воробьи громко чирикают - это значит, что будет тепло.

Нет снегопада 31 октября – зиму ждать не стоит.

Всеволод, Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Герман, Иван, Кузьма, Николай, Роман, Сергей, Степан, Федор.

День в Украине и мире

Вечером 31 октября начинается празднование Гелловину. Оно берет начало от древней группы племен – древних кельтов. Главным символом праздника является "фонарь Джека" – тыква со свечой внутри. Люди перевоплощаются в страшные образы и ходят от дома к дому с фразой: "Конфеты или смерть".

В этот день также отмечают Международный день Черного моря. Его ввели с целью привлечь внимание к сохранению черноморского бассейна, ведь его качество с годами становится все хуже.