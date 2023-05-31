Какой праздник 31 мая – что нельзя делать сегодня и все об этом дне

31 мая христиане чествуют святого Федота. В мире отмечают День блондинок. Узнайте ниже запрета на сегодня и приметы.

31 мая в церковном календаре – день памяти святого Федота Овсяника, пишет 24 Канал. Он был христианином и жил во времена императора Диоклетиана.

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Федот организовал в своем доме христианское сообщество: там проводили богослужения, молились, а сам мужчина часто прятал умерших. О некоторых верующих узнал правитель города и утопил ех в реке. Ночью Федот пришел за их телами, и это не удалось скрыть. Федота заставляли отречься от веры – он отказался, из-за чего его казнили.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя отказывать в помощи.

Лучше не делать сегодня больших покупок.

Считалось, что сегодня нельзя одевать старую одежду.

Не стоит начинать новые дела в этот день.

31 мая празднуют Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан, Александра, Ефросинья, Клавдия, Кристина, Матрона, Фаина, Юлия.

Приметы на 31 мая

Мошки летают облаками – погода будет хорошая.

Листья дуба распустились – до щедрого урожая.

Сегодня слышен гром – в июле часто будут грозы.

Кукушка долго кует – в ближайшее время потеплеет.

День в Украине и мире

Всемирный день блондинок. Праздник появился недавно, а его цель – разрушить устаревшие и необоснованные стереотипы о том, что цвет волос каким-то образом влияет на уровень интеллекта.

День рождения велосипедного спорта. Именно в этом месяце 1868 впервые прошли велосипедные гонки. Сегодня заниматься велосипедным спортом не только полезно, но и приятно.

Всемирный день без табака. Табак в древности был растением, которое использовали для обрядов и церемоний. Сейчас курение крайне вредно для здоровья, поэтому ВОЗ основало событие, чтобы напоминать об опасности.