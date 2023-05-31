31 мая в церковном календаре – день памяти святого Федота Овсяника, пишет 24 Канал. Он был христианином и жил во времена императора Диоклетиана.
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Федот организовал в своем доме христианское сообщество: там проводили богослужения, молились, а сам мужчина часто прятал умерших. О некоторых верующих узнал правитель города и утопил ех в реке. Ночью Федот пришел за их телами, и это не удалось скрыть. Федота заставляли отречься от веры – он отказался, из-за чего его казнили.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя отказывать в помощи.
- Лучше не делать сегодня больших покупок.
- Считалось, что сегодня нельзя одевать старую одежду.
- Не стоит начинать новые дела в этот день.
Приметы на 31 мая
- Мошки летают облаками – погода будет хорошая.
- Листья дуба распустились – до щедрого урожая.
- Сегодня слышен гром – в июле часто будут грозы.
- Кукушка долго кует – в ближайшее время потеплеет.
День в Украине и мире
Всемирный день блондинок. Праздник появился недавно, а его цель – разрушить устаревшие и необоснованные стереотипы о том, что цвет волос каким-то образом влияет на уровень интеллекта.
День рождения велосипедного спорта. Именно в этом месяце 1868 впервые прошли велосипедные гонки. Сегодня заниматься велосипедным спортом не только полезно, но и приятно.
Всемирный день без табака. Табак в древности был растением, которое использовали для обрядов и церемоний. Сейчас курение крайне вредно для здоровья, поэтому ВОЗ основало событие, чтобы напоминать об опасности.