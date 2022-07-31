31 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

31 июля 2022 , 00:08
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31 июля почитается память мучеников Якинта и Емельяна. В мире отмечают день Гарри Поттера. Кто празднует именины в этот день и какие памятные даты 31 июля – читайте дальше.

Именины: кто в этот день празднует день Ангела

31 июля день Ангела отмечают Игнат и Любомир, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .

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Этот день в Украине и мире

  • День рождения Гарри Поттера;
  • День африканской женщины.

Праздник в церковном календаре

31 июля почитается память мучеников Якинта и Емельяна. В 3 года Якинт воскресил погибшего мальчика, призывая имя Христа. Когда он вырос, увидел, как язычники поклоняются дереву, тогда он пошел и срубил его. За это его жестоко убили.

Во время пира, который устроил император, Емельян зашел в идольский храм и разбил идолов молотком. Тогда разъяренный император приказал сжечь его тело в огне. Когда его вытащили из пламени, его тело было не повреждено, а волосы не сгорели.

Приметы 31 июля

  • Жара на Емельяна – в декабре будут сильные морозы;
  • Шишки только на верхушках деревьев – морозы будут не раньше января;
  • Листья на берегу начинают желтеть – до ранней осени.

Что нельзя делать 31 июля

  • Сегодня не рекомендуется устраивать пышные застолья;
  • Не стоит в этот день что-то делать шваброй или веником.
Автор: Квітослава Туз