30 ноября – какой праздник: что нельзя сегодня делать

30 ноября христиане чествуют одного из учеников Иисуса Христа, который назывался Андрей Первозванный. В мире отмечается День памяти всех жертв химической войны.

Андрей родился в семье Ионы из Вифсаиды в историческом крае Галилея. Мужчина был рыбаком. В Священном Писании говорится, что Андрей был младшим братом апостола Петра. Известно, что Андрей, Иоанн и Петр стали первыми и ближайшими учениками Иисуса Христа. Что еще известно об Андрее, а также какие приметы существуют в этот день – знает 24 Канал.

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Спаситель приказал Иоанну и Андрею следовать за ним. Именно Андрей стал первым, кто сразу последовал за Иисусом. За это он получил имя Первозванный. Человек был рядом с Христом в течение его периода служения. После воскресения Сына Божьего Андрей с другими апостолами побывал на Елеонской горе, где был свидетелем того, как Спаситель поднялся на небеса.

Однажды апостолы бросили жребий, чтобы узнать, куда каждый из них пойдет распространять христианскую веру. Апостолу Андрею достались языческие страны. Есть версии, что Андрей преодолел Босфор и добрался до Киева и Новгорода. Он очень надеялся, что впоследствии эти страны станут христианскими. Потому и славянский народ воспринимал Андрея Первозванного как покровителя.

Приметы на 30 ноября

Если до Андрея еще не было снега, зима будет теплой и неморозной.

В печи горит красный огонь – будет холодно, белый – готовьтесь к оттепели.

– будет холодно, белый – готовьтесь к оттепели. Если вода в реках – тихая, то зима будет теплой, а если шумная, то следует готовиться к морозам.

Солнечная погода на Андрея свидетельствует о богатом урожае в следующем году.

Что нельзя делать

На Андрея было грехом, если обидишь рыбаков и моряков. Ведь именно этот святой считался их покровителем .

. На 30 ноября не советуют шить, вязать, убирать, стирать.

В этот день нельзя употреблять мясо, молоко, яйца, ведь продолжается Рождественский пост .

. Под запретом – гулянья и застолья.

Наши предки считали плохой приметой в этот день – пускать в дом чужих людей.

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