30 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 марта в церковном календаре – день памяти святого Алексея. В мире и Украине отмечают День биполярного расстройства. О приметах и запретах в этот день читайте в материале.

30 марта православные христиане чтят память святого Алексия, мужа Божьего. Он был родом из знатной римской семьи, которая после 6 лет отдала его на обучение риторике, грамматике и богословию, пишет 24 Канал.

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В возрасте 17 лет Алексей решил отречься от светской жизни, сбежал от невесты, раздал имущество и стал отшельником в храме. Он носил волосяницу, ел только хлеб и пил воду.

Через образ жизни к Алексею относились почтительно и часто приходить к нему. Но он не хотел славы, потому вернулся домой. Отец не узнал его, но разрешил остаться и жить вместе со слугами – так исполнилось еще 17 лет. Говорят, что после смерти тело святого Алексия мироточило и исцеляло многих больных.

Что нельзя делать 30 марта

Запрещено убирать в доме и стирать одежду.

Лучше не отправляться в дальний путь в этот день – может ждать неудача.

В этот день советовали ничего не давать в долг и не давать из дома, особенно там, где живет маленький ребенок. Считалось, что так можно отдать счастливую судьбу.

Приметы на 30 марта

На орешнике появились серьги – значит, наступила весна. В этот день сажали редис, мак и цветы.

Гуси летают высоко – скоро упадет снег.

Какой будет день, такой и год: если тепло – то урожайное, холодно – до затяжной весны.

Скворцов в этот день не видно – будет ненастье.

Большие потоки воды от талого снега предвещают мокрое лето.

празднуют: Зосим, Алексей, Виктор, Макар, Павел, Патрикий, Парфенон.



Праздник 30 марта / Фото Unsplash

Праздники в Украине и мире

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