Энергичные и жизнерадостные: 3 знака зодиака, наиболее подходящие Ракам

Раки – представители водяной стихии, любящие находиться в постоянном движении. Они много работают над собой и добиваются успехов в карьере. Какие знаки зодиака им больше всего подходят – читайте дальше.

Те, кто родился под знаком зодиака Левов, Весов и Козерогов могут стать хорошей парой для Раков, пишет 24 Канал.

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3 знака зодиака, которые наиболее подходят Ракам

Львы

Представители огненной стихии являются энергичными личностями. Они привыкли добиваться своей цели и осуществлять все мечты. Львы любят много путешествовать и открыть что-то новое для себя. Кроме того, родившиеся под этим знаком зодиака умеют искренне выражать собственные эмоции и говорить открыто со своим партнером.

Такие черты характера близки для Раков. Представители водяной стихии смогут сразу найти общий язык со Львами. Обеим знакам зодиака будет интересно проводить время вместе.

Гороскоп для Львов

Весы

Весы радуются каждому мгновению жизни. Они всегда выглядят улыбающимися и бодрыми. Представители воздушной стихии ведут активный образ жизни.

Родившиеся под этим знаком зодиака занимаются спортом и следят за своим рационом. Поэтому Весы заботятся о состоянии тела и развиваются интеллектуально.

Такой ритм жизни импонирует также Ракам. Поэтому представители двух знаков зодиака смогут выстроить крепкие отношения в паре.

Гороскоп для Весов

Козероги

Родившиеся под этим знаком зодиака обладают лидерскими качествами. Они упорные трудоголики и ясно знают, чего хотят от жизни. Помимо того, Козероги мечтают о крепкой семье и партнере, который будет поддерживать их в трудную минуту.

Раки смогут стать отличным паром для Козерогов. Оба знака зодиака являются упорными личностями, в которых безусловно сойдутся взгляды на будущее.

Гороскоп для Козерогов