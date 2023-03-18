Стрельцы, Раки и Девы являются очень ревнивыми знаками зодиака, которым часто сложно построить гармоничные отношения, пишет 24 Канал.

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3 знака зодиака, которые являются наиболее ревнивыми

Стрельцы

Стрельцы находятся на попечении планеты Юпитер. В древнеримской мифологии то же название имел бог неба и грома. Поэтому Стрельцы являются эмоциональными и зажигательными личностями.

Они хотят, что их партнер все свое время посвящал только им. Потому представители огненной стихии постоянно контролируют свою вторую половинку. Однако такие отношения не приносят счастья обоим людям.

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Раки

Главной планетой Раков является Луна. Таким образом они могут показаться холодными и безразличными. Однако на самом деле представители водяной стихии очень чувствительны и ранимы.

Родившиеся под этим знаком зодиака часто не уверены в себе. Они могут считать себя не важными в жизни своего партнера.

Из-за неприятного опыта предыдущих отношений Раки будут подозревать в измене своего нового партнера. Астрологи считают, что это может привести к конфликтам и недоразумениям.

Гороскоп для Раков

Скорпионы

Скорпионы близки к планете Марс, которая заботится о них. В древнеримской мифологии так называли бога плодородия и войны. Последняя черта влияет на отношения Скорпионов.

Представители водяной стихии могут разжигать ссоры из-за ревности. Для Скорпионов отношения являются важной частью их жизни, поэтому они очень удручают, если их ожидания не совпадают с реальностью.

Гороскоп для Скорпионов