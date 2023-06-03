Какой праздник 3 июня – что нельзя делать сегодня и все об этом дне
3 июня в церковном календаре – день памяти царя Константина и царицы Елены. В мире отмечается Всемирный день велосипеда. Смотрите дальше, что нельзя делать сегодня и приметы на 3 июня.
3 июня христиане чтят память равноапостольного царя Константина и царицы Елены. Константин был римским императором, а Елена – его матерью, пишет 24 Канал.
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Император Константин впервые объявил христианство на государственном уровне. Он перенес столицу в Константинополь и созвал первый Вселенский собор в Никее.
Мать правителя всячески помогала отпрыску в его христианских делах. Она содействовала разрушению языческих храмов и строила церкви.Именины 3 июня празднуют Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ярослав, Елена, Елена, Илона.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя есть мясо и мясные блюда.
- Считалось, что сегодня нельзя заплетать волосы.
- Запрещено злословить и конфликтовать.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
Приметы на 3 июня
- Сегодня гроза и падает дождь – значит, осенью будет немало осадков.
- Слышно, как кукует кукушка – лето будет теплым.
- Рябина цветет – щедро уродит лен.
- Луна в кругах – к ненастью.
День в Украине и мире
Всемирный день велосипеда. Этот праздник инициировала Генассамблея ООН пять лет назад. Велосипед кажется нам привычным, но он очень уникален и имеет интересную и длинную историю.