3 декабря в народном календаре почитается память святого Прокла, который владел ораторским мастерством, что позволило ему проповедовать христианство. Прокл беспокоился об обездоленных и слабых и прославился многочисленными чудесами.

Именины сегодня отмечают: Иларион, Алексей, Анатолий, Василий, Григорий.

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Народные приметы на 3 декабря

– Если поет снегирь, а сорока прячется под крышу, то будут суровые метели.

– Сильный снег пошел рано утром – днем ​​будет ясно и солнечно.

– Перистые облака длинной полосой согнулись – будет метель.

– Ночью и рано утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре – будет ясная погода.

– Тетерев сидит на верхушке дерева – будет солнечная и теплая погода.

Что можно делать 3 декабря

Сегодня святого Прокла просят защитить от всех болезней и бед. Прислушайтесь ко всем советам, которые будут давать вам в этот день. Они помогут вам в будущем.

Что нельзя делать 3 декабря