3 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
3 декабря в народном календаре почитается память святого Прокла, который владел ораторским мастерством, что позволило ему проповедовать христианство. Прокл беспокоился об обездоленных и слабых и прославился многочисленными чудесами.
Именины сегодня отмечают: Иларион, Алексей, Анатолий, Василий, Григорий.
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Народные приметы на 3 декабря
– Если поет снегирь, а сорока прячется под крышу, то будут суровые метели.
– Сильный снег пошел рано утром – днем будет ясно и солнечно.
– Перистые облака длинной полосой согнулись – будет метель.
– Ночью и рано утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре – будет ясная погода.
– Тетерев сидит на верхушке дерева – будет солнечная и теплая погода.
Что можно делать 3 декабря
- Сегодня святого Прокла просят защитить от всех болезней и бед.
- Прислушайтесь ко всем советам, которые будут давать вам в этот день. Они помогут вам в будущем.
Что нельзя делать 3 декабря
- Сегодня не советуют отправляться в долгий путь.
- Старайтесь не ссориться сегодня друг с другом.
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