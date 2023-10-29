Какой праздник отмечают в Украине и мире 29 октября

По новому церковному календарю 29 октября чествуют Анастасию Римлянину. В Украине и в мире отмечают Международный день псориаза.

Анастасия Римляниня была сиротой. Над ней взяла попечительство настоятельница женского монастыря: там она и росла. Чем именно она прославилась, каких святых вспоминают в этот день и что нельзя делать – расскажет 24 Канал.

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Анастасия была красивой, поэтому ей предлагали жениться многие мужчины. Однако девушка хотела посвятить жизнь Богу и всем отказывала. В то время военачальник Пров преследовал христиан и узнал, что Анастасия – верующая. Ее убеждали отказаться от своих религиозных убеждений, но все было бесполезно. Тогда девушку замучили и казнили.

По старому стилю – в этот день чествуют Лонгина из Каппадокии. Он служил у правителя Иудеи – Пилата. Впрочем, Лонгин находился с Иисусом в момент его казни. Увидев, как Иисус страдает, Лонгин поверил в него, как в Спасителя. Принял решение – распространять христианство на своей родине. Как следствие, Пилата приговорил Лонгина к смертной казни.

Что нельзя делать в этот день

29 октября не рекомендуется оставлять детей в одиночестве. Могут привлечь болезни.

В этот день лучше не ходить в лес, особенно молодым девушкам. По народным приметам, там живет в это время лесной дух и может украсть красавицу к себе.

Считается, что в этот день царит тяжелая энергетика. Поэтому не планируйте важные дела.

Нельзя переедать или пить алкоголь.

Приметы 29 октября

Увидели иней на деревьях – это знак, что будет тепло.

Снегопад 29 октября означает, что зима ожидается теплой.

Если листья держатся на деревьях, то морозов скоро не будет.

Звездное небо свидетельствует о хорошей погоде в ближайшее время.

Дует ветер с севера – дождь не ожидается.

Виктор, Кирилл, Николай, Кузьма, Иван, Евгений, Василий, Павел, Мария, Анастасия.

День в Украине и мире

29 октября – Всемирный день псориаза. Его ввели еще в 2004 году, чтобы повысить осведомленность населения об этой болезни. Псориаз предполагает очень распространенное кожное заболевание, имеющее 2-7% жителей планеты. Точные его причины до сих пор не установлены.

В этот день отмечают День автомобилиста. Это праздник всех, кто причастен к дорожно-транспортной сфере. Сначала у автомобилистов и дорожников были отдельные праздники. Но впоследствии их празднование объединили в одно. Это отличный повод поздравить всех, кого касается этот праздник.