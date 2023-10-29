Сегодня – День автомобилиста и дорожника: красивые картинки-поздравления с праздником
В последнее воскресенье октября в Украине отмечают День автомобилиста и дорожника. В этом году праздник выпадает на 29 октября.
На государственном уровне День автомобилиста ввел первый президент Украины Леонид Кучма. Он объединил этот праздник с Днем дорожника в 1993 году. Это профессиональный день для всех работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 24 Канал собрал красивую подборку картинок, по которым можно поздравить автомобилистов с праздником.
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День автомобилиста 2023: картинки-поздравления
День автомобилиста / Фото Pinterest
С Днем автомобилиста / Фото Радио "Трек"
С Днем автомобилиста / Фото Joy Pup
День автомобилиста / Фото Auto trend
С Днем автомобилиста / Фото Art.shop
С Днем автомобилиста / Фото "Апостроф"
День автомобилиста / Фото Molbuk.ua
С Днем автомобилиста / Фото "Главред"
С Днем автомобилиста / Фото Олевская ТГ
День автомобилиста / Фото V24.com.ua