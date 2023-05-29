29 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать, этот день в мире
29 мая христиане чтят преподобного Феодора. В мире и Украине отмечают День миротворцев ООН. Что нельзя делать сегодня и приметы смотрите ниже.
29 мая верующие чтят память преподобного Феодора Египетского или Освященного, пишет 24 Канал. Он родился в Египте и рос в богатой семье.
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В 14 лет Феодор ушел из дома и отрекся от мирской жизни. Он жил в монастыре и был учеником Пахомия Великого. Преподобный поручил ему строительство Тавеннской обители. Когда Пахомий умер, Феодор стал руководителем и управлял другими монастырями. Владел даром чудотворения.День ангела 29 мая празднуют Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Теодор, Федор.
Что нельзя делать сегодня
- Считалось, что этот день неудачен для женитьбы, сватовства или помолвки.
- Сегодня нужно сделать работу в поле – в противном случае нельзя браться за порядок дома.
- Нельзя устраивать громкие гулянья и застолья.
Приметы на 29 мая
- Светит и греет солнце – лето будет хорошим.
- Если зацвела рябина – значит, морозов больше не будет.
- Слышен гром – будет хороший урожай зерна.
- На озерах уже видны кувшинки – лето будет теплым.
День в Украине и мире
Международный день миротворцев ООН. Миротворцы ООН не проводят наступательных или захватнических операций, их цель – примирение. Особенностью их униформы есть голубые каски. Этот праздник является официальным и в Украине с 2003 года.